Так, в городе прошли фестивали «Играй, гармонь!» и «Пой, гитара, пой». Правда, из-за путаницы во времени (в афишах было указано, что конкурс гармонистов начнется в 15.00, а на деле оказалось, что в 17.00, а «Пой, гитара» вместо 20.00 начался в 17. 00.) народу собралось немного. Зато ярмарка-выставка «Город мастеров», в которой приняли участие порядка 30 ремесленников ЗКО, пришелся аксайцам по душе – горожане и гости охотно покупали изделия ручной работы. «Город мастеров» расположился по одной из центральных улиц Аксая – Железнодорожной. Там же были установлены юрты сельских округов, куда мог войти каждый желающий, чтобы ознакомиться с историей села, казахским бытом. В парке им. Г. Жангирова проходили спортивные соревнования по казахской национальной борьбе и асық ату, в которых приняли участие спортсмены не только из Бурлинского, но и других районов области. Параллельно в клубе «Арман» состоялся форум земляков и чествование лауреатов премии «Жомарт жүрек». Главные праздничные мероприятия прошли в субботу, 22 сентября. За городом (в районе северной объездной дороги) прошли национальные спортивные игры, а вечером в парке им. Г. Жангирова горожан поздравляли аким Бурлинского района Санжар Алиев и глава администрации Илекского района Оренбургской области Владимир Карпенко. Аким города Амангельды Тугузбаев поздравил новобрачных, которые связали себя узами Геменея в столь знаменательный день. Четырем супружеским парам были вручены подарки. Торжество продолжила праздничная программа с участием местных и областных артистов, а также группы «RENZO» и Бейбита Кушкалиева. Завершилось празднество фейерверком.