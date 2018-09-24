Диктант для студентов вузов и колледжей был организован управлением по развитию языков ЗКО. Проверить свою грамотность в Западно-Казахстанском государственном университете им. Махамбета Утемисова пришли более 700 студентов. Диктант для учащихся вузов и колледжей был организован областным управлением по развитию языков в рамках республиканской акции. Открытый диктант, который проходил во всем Казахстане, стартовал 20 сентября. Тема диктанта «Астана — колыбель мира». Основная цель проведения ежегодного общеказахстанского диктанта — это проверка грамотности и знания государственного языка. - Проведение диктанта дает возможность молодежи проверить свои знания и грамотность казахского языка. На сегодняшний день 85% населения нашей области владеют государственным языком. Такие данные дает управление по развитию языков ЗКО, - рассказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Гайса КАПАКОВ. На сегодняшний день, по данным управления развития языков ЗКО, 85% населения владеет казахским языком, 10 из которых представители разных национальностей и 95% изъявляют желание изучать государственный язык. По словам специалистов, для того, чтобы молодежь более обширно изучала казахский язык необходимо чаще проводить различные мероприятия на государственном языке. Участники диктанта также отметили, что интересно было не просто написать диктант, но и познавательно послушать текст. - Мы, молодежь, являемся будущим страны, поэтому должны знать государственный язык. Причем важны не только разговорные навыки, но и грамотность, - пояснила студентка ЗКГУ им. М. Утемисова Назым АЮПОВА. По результатам диктанта, 96% студентов написали на «отлично» и работы 4% были оценены как «хорошо». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.