В Атырау открылся центр миграционных услуг. В числе оказываемых услуг нового учреждения - регистрация иностранцев, решение вопросов визовой поддержки, продление визы, вопросы гражданства, направление на постоянное место жительства. По словам полицейских, теперь для того чтобы иностранным гражданам получить разрешение на работу в Казахстане, вместо 5 дней будет уходить не более 1 часа времени. В случае, конечно, если все документы у трудового мигранта в порядке. - За последние годы значительно вырос приток в Атырау иностранной рабочей силы. Только в этом году управление миграционной службы ДВД Атырауской области временно зарегистрировали 75 503 иностранных граждан. С начала года в Атырау за получением разрешения на работу в Казахстане и за его продлением обратились около 55 тысяч иностранных граждан, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. Отметим, что также в центре миграционных услуг можно пройти медосмотр, дактилоскопию, оформить страховой полис, а также получить ИИН, одним словом, пройти все необходимы процедуры для получения разрешения на работу в Казахстане. Миграционный ЦОН находится по адресу: ул.Байжигитова, 80А, район Балыкшы. В центре посетителей обслуживают 5 сотрудников управления миграционной службы ДВД и 10 сотрудников АО «Правительство для граждан» с 9.00 до 18.30 без перерыва на обед.