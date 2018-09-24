На Западе Казахстана сохранится теплая погода. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +24 градуса тепла, ночью +7. В Атырау ожидается погода без осадков. Днем +25 градусов, ночью +13. +25 градусов тепла ожидается в Актобе. Ночью ожидается 10 градусов выше нуля. В Актау синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Днем +26 градусов, ночью +16.