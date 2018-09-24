Пропавший 21 сентября ученик 8 класса Темирхан ЖУЛИЕВ нашелся спустя 3 дня после пропажи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам отца Темирхана Серика ЖУЛИЕВА, мальчик был найден живым и здоровым. - Мы нашли нашего сына в районе Ремзавода. С ним все хорошо. Спасибо всем, кто переживал и помогал нам, - рассказал отец мальчика. Напомним, 13-летний Темирхан 21 сентября ушел в школу и пропал. По словам отца мальчика, никаких конфликтов в семье не было. Родители заявили о пропаже ребенка в полицию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      