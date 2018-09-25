Иллюстративное фото из архива "МГ" -Министерством (по инвестициям и развитию – прим. ред.) проводится соответствующая работа. У нас утверждены правила перевозки пассажиров, предусматривающие льготы для детей, пенсионеров, инвалидов, молодёжи. Они уже действуют. Тем не менее, остаётся вопрос по стоимости, которая не снижается теми темпами, которые бы мы хотели. В настоящее время, совместно с министерством энергетики, проводится работа в части обеспечения собственным авиакеросином для нашего парка самолётов. В следующем году планируется практически полностью обеспечить отечественным авиакеросином. Также растёт количество регулярных рейсов авиакомпаний, в настоящее время на 15% по состоянию с прошлым годом выросла. Это всё способствует тому, что стоимость билетов будет падать. Я думаю, что в следующем году ощутимые результаты уже будут, - сообщил Тимур Токтабаев. Напомним, в ходе правительственного часа в Мажилисе министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы озвучил основные направления государственной программы развития туризма до 2023 года.