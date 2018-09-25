Об этом в ходе совещания в областном акимате сообщила заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова. В целях исполнения поручения главы государства по формированию эффективной системы государственной службы, агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции был запущен пилотный проект по выплате заработной платы госслужащим. В рамках проекта предусмотрено применение балльной шкалы, по которой будет оцениваться и начисляться заработная плата. Определяющими факторами станут размер заработной платы госслужащего, сложность решаемых вопросов и уровень ответственности каждого госслужащего в достижении положительных результатов. Данный проект реализуется в рамках плана Нации «100 конкретных шагов», система оплаты труда госслужащих была запущена еще в январе этого года. В пилотном режиме новая система внедрена в акимате города Астаны, акимате Мангистауской области, министерстве юстиции и в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. - В новой системе предусмотрены 4 бонуса начисления заработной платы госслужащему. Если же он не справляется со своими обязанностями, то в данном случае ему бонус не полагается. Средства возвращаются в бюджет. Кроме того, в ходе введения новой системы, сокращения не будет, сократят только вакантные рабочие места,- рассказала заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. В Казахстане данным методом пользуются в 174 частных и компаниях квазигосударственного сектора. Система дает возможность начисления баллов, для каждой должности исходя из трех основных факторов: 1) уровень образования для эффективного выполнения служебных обязанностей, компетенция и опыт работы. 2) степень сложности задач поставленных перед госслужащим; 3) степень ответственности за достижение результата. Надо сказать, что оплата труда определяет совокупность факторов для каждого из баллов.