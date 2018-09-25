 
В связи с открытием новой кухонной студии "Дятьково" (скоро открытие) на постоянную работу требуется: *Менеджер по продажам *Установщик мебели *Управляющий *Юрист *Логист *Менеджер по набору персонала *Разнорабочий *Грузчики *Бригадир по мебели. Мы предлагаем: • личностный рост; • возможность карьерного роста; • профессиональное обучение за счет фирмы.
Работать в нашей компании – престижно и выгодно! Собеседования проводятся с 20.09.18 г. по 20.10.18 г. Резюме высылать по адресу: [email protected] Все интересующие вас вопросы вы можете задать по тел: 8 777 392 69 28, 8 (7112) 248 848 Мы находимся по адресу: мкр. Женис 3, ТРЦ «ASIA MALL» Мебельная студия «Дятьково» Новости Компаний.