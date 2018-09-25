23-летняя Карина Дустанова была найдена убитой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - 24 сентября 2018 года сотрудниками полиции установлен и задержан мужчина 1986 года рождения по подозрению в совершении убийства девушки 1995 года рождения. УВД г.Уральск начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК "Убийство", - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. В пресс-службе ДВД ЗКО подтвердили, что убитая девушка 1995 года рождения - Карина Дустанова. Напомним, Карина ДУСТАНОВА пропала 17 сентября. В последний раз девушку видели в районе остановки "Научно-техническая библиотека". Она ждала водителя, который должен был отвезти ее к месту, где стоят такси в Аксай. Больше ее никто не видел. Родственники разместили информацию о пропаже девушки в соцсетях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.