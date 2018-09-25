Чем выгодна транспортная карта и как с ее помощью можно экономить на проезде, рассказала менеджер по рекламе ТОО "KTS - Kaztrans Service" Мөлдір Бекеева. В середине августа в Уральске в обращение была введена транспортная карта, расплатиться которой пока можно на трех городских маршрутах №5, 39 и 7. Чем же она удобна и как с ее помощью можно сэкономить на проезде? Нужно отметить, что презд с транспортной картой обойдется ее владельцам дешевле. Так, приобрести транспортную карту вы можете за 400 тенге, при этом на балансе уже будет лежать 300 тенге. Кроме того, вы можете купить карту всего за 100 тенге с нулевым балансом. Далее при пополнении карты через приложение Каспи банка вам тут же возвращается 1% от банка. Если вы пополняете карту на 2 тысячи тенге, то с каждой поездки Вам возвращается на карту 10 тенге с каждой поездки в конце месяца. Таким образом, при пополнении на 2 тысячи в конце месяца Вам вернется 250 тенге, соответственно, на 4 тысячи – 500 тенге. Удобство карты в том, что практически каждый из нас ездит на общественном транспорте. Наверняка вы попадали в ситуацию, когда в кармане нет мелочи, а, достав купюру в 2 или 5 тысяч тенге, вынуждены выслушивать недовольство кондуктора, о том, что здесь не банк и деньги нужно разменивать заранее. Так вот, удобство проездной карты как раз в том, что вы расплатитесь ею без проблем. Кроме того, с началом учебного года родители могут пополнять карту ребенка-студента или школьника, не беспокоясь о том, что их чадо потратит деньги не по назначению. Что касается детей, то тут создатели карт позаботились отдельно. - Нередко дети тратят деньги, предназначенные на оплату проезда, на сладости или попросту теряют копейки. Чтобы избежать такой ситуации, вы можете приобрести транспортную карту для ребенка, при оплате которой с него будет взиматься 40 тенге. Более того, сейчас мы работаем над созданием специального браслета. То есть в скором времени появятся браслеты для оплаты проезда для детей, чтобы они не потеряли карту. Таким образом, родитель пополняет карту ребенка и держит ее у себя, а ваше чадо расплачивается в автобусе, поднеся руку к аппарату кондуктора, - рассказала Мөлдір Бекеева.

Руководство компании утверждает, если у вас не взяли оплату картой, вы можете ехать дальше абсолютно бесплатно, либо тут же при кондукторе позвонить в call-центр по номеру 87786710448 либо 91-80-48 и сообщить, в каком автобусе у вас не приняли оплату.

- Также мы хотим отметить еще один нюанс, ни в коем случае не давайте вашу карту в руки кондуктору. Кондуктор должен подойти к вам с аппаратом, вы подносите на 2 секунды карту, причем любой ее стороной, и у вас списывается оплата за проезд. При этом вам обязаны выдать чек, на котором будет указана сумма, которая была списана с вашей карты. Если вдруг по каким-либо причинам с вас взяли больше 80 тенге, такое может быть, если вы поднесли карту к аппарату 2 и более раз, то нужно взять чек, запомнить номер автобуса и позвонить нам в call-центр по номерам. Мы без всяких проблем вернем ваши деньги, - пояснила Мөлдір Бекеева. Сейчас вы можете без проблем пополнять карту через приложение или сайт Каспи банка. Также баланс карты можно пополнить через сайт или терминалы «Касса 24». Деньги поступят на карту в течение 12 часов. - За все время действия электронного билетирования, а это всего три недели, было куплено более 2 тысяч транспортных карт. Вообще наша цель – это прозрачность. То есть при помощи наших карт власти могут видеть, какой доход имеют перевозчики. Таким образом, вместе с вами мы можем улучшить условия проезда, а перевозчики смогут закупить новые комфортабельные автобусы, - говорит Мөлдір Бекеева. – До конца года транспортными картами можно будет расплачиваться на всех городских маршрутах. О том, где можно приобрести карту, вы можете узнать на нашей странице в Instagram. Вместе сделаем город лучше! Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.