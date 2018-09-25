- Также мы хотим отметить еще один нюанс, ни в коем случае не давайте вашу карту в руки кондуктору. Кондуктор должен подойти к вам с аппаратом, вы подносите на 2 секунды карту, причем любой ее стороной, и у вас списывается оплата за проезд. При этом вам обязаны выдать чек, на котором будет указана сумма, которая была списана с вашей карты. Если вдруг по каким-либо причинам с вас взяли больше 80 тенге, такое может быть, если вы поднесли карту к аппарату 2 и более раз, то нужно взять чек, запомнить номер автобуса и позвонить нам в call-центр по номерам. Мы без всяких проблем вернем ваши деньги, - пояснила Мөлдір Бекеева. Сейчас вы можете без проблем пополнять карту через приложение или сайт Каспи банка. Также баланс карты можно пополнить через сайт или терминалы «Касса 24». Деньги поступят на карту в течение 12 часов. - За все время действия электронного билетирования, а это всего три недели, было куплено более 2 тысяч транспортных карт. Вообще наша цель – это прозрачность. То есть при помощи наших карт власти могут видеть, какой доход имеют перевозчики. Таким образом, вместе с вами мы можем улучшить условия проезда, а перевозчики смогут закупить новые комфортабельные автобусы, - говорит Мөлдір Бекеева. – До конца года транспортными картами можно будет расплачиваться на всех городских маршрутах. О том, где можно приобрести карту, вы можете узнать на нашей странице в Instagram. Вместе сделаем город лучше! Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Руководство компании утверждает, если у вас не взяли оплату картой, вы можете ехать дальше абсолютно бесплатно, либо тут же при кондукторе позвонить в call-центр по номеру 87786710448 либо 91-80-48 и сообщить, в каком автобусе у вас не приняли оплату.
