Иллюстративное фото из архива "МГ" - Статистики у меня нет, и я не могу назвать точное число детей, которые из-за ношения платков не могут посещать школу. Но я приехал в Актобе на несколько дней, главная цель – изучение религиозной обстановки в области, и, возможно, я встречусь с родителями детей, которые не ходят в школу из-за платков, - сказал верховный муфтий. - Для нас важны единство среди людей и стабильность в стране. В обществе бытуют разные мнения по поводу ношения платков. Духовное управление мусульман Казахстана собрало ученых, изучило разные источники и выразило свой взгляд на это. Родителям нельзя торговать судьбой несовершеннолетних детей, которым 7-8 лет, Как руководитель, призываю их относиться с пониманием к требованиям учреждений образования. Мы за свободу человека, но хотим, чтобы подрастающее поколение было грамотным, выросло достойными гражданами своей страны. Чтобы дети не отставали от учёбы. Как сообщили в управлении по делам религии, в актюбинской области на сегодня 34 девочки не ходят в школу, потому что их не пускают в платках.