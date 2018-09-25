предпринимательства, отдела земельных отношений, управления государственных доходов, отдела ЖКХ, сотрудники местной полицейской службы, а также представители ТОО «Орал Таза Сервис» побывали в районе стихийного рынка "Жайык".

Поводом для выезда стало обращение депутата округа №17 Валентины МИХНО. Депутат обратилась к акиму города с просьбой решить проблему стихийной торговли в районе рынка "Жайык". По словам депутата, к ней неоднократно обращались уральцы с просьбой навести там порядок.

После выезда было предложено установить дополнительные мусорные контейнеры, устранить провисшие электропровода, которые мешают проезду спецтехники и установить знаки дорожного движения, ограничивающие въезд автотранспорта на дворовую территорию.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 сентября специалисты отдела