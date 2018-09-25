Такое решение приняла спецкомиссия после осмотра территории рынка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 сентября специалисты отдела предпринимательства, отдела земельных отношений, управления государственных доходов, отдела ЖКХ, сотрудники местной полицейской службы, а также представители ТОО «Орал Таза Сервис» побывали в районе стихийного рынка "Жайык". Поводом для выезда стало обращение депутата округа №17 Валентины МИХНО. Депутат обратилась к акиму города с просьбой решить проблему стихийной торговли в районе рынка "Жайык". По словам депутата, к ней неоднократно обращались уральцы с просьбой навести там порядок. После выезда было предложено установить дополнительные мусорные контейнеры, устранить провисшие электропровода, которые мешают проезду спецтехники и установить знаки дорожного движения, ограничивающие въезд автотранспорта на дворовую территорию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.