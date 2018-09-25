У жителей Атырау появилась возможность приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию из районов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На коммунальном рынке "Сарайшык" с 22 сентября по 3 ноября пройдет череда сельскохозяйственных ярмарок предпринимателей семи районов Атырауской области. Мероприятие будет проходить  при поддержке акимата Атырауской области. Ярмарки пройдут согласно установленному графику: - Жылыойский район - 22 сентября; - Кызылкугинский раон - 29 сентября; - Город Атырау и Индерский район - 6 октября; - Махамбетский район - 13 октября; - Исатайский район - 20 октября; - Макатский район - 27 октября; - Курмангазинский район - 2 ноября. - Просим принять активное участие, - говорится в распространенном сообщении акимата города Атырау. Камилла МАЛИК