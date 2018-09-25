Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным сотрудников пограничной службы КНБ РК, из-за стремления найти высокооплачиваемую работу мигранты стремятся любыми путями попасть в РФ. Поэтому обращаются за услугами жителей приграничных населенных пунктов по их незаконной переправке за определенное денежное вознаграждение. - Согласно Уголовному Кодексу РК, нарушение границы, содействие ему считаются преступлением средней тяжести и наказываются лишением свободы сроком до 5 лет. Несмотря на это, организаторы незаконной миграции продолжают заниматься преступной деятельностью, оценивая свои услуги от 500 до 1500 условных единиц за каждого переправленного мигранта. В основном переправляют мигрантов мелкими группами в количестве от 3 до 5 человек, - сообщили в пограничной службе КНБ РК. Так, нередки случаи, когда представители из числа не пропущенных мигрантов, трудоустраиваются в крестьянские хозяйства и другие места работ в приграничных поселках, и изыскивают незаконные пути перехода через границу. Местный работодатель, сам того не подозревая, при приеме мигранта на работу в качестве дешевой рабочей силы в перспективе может оказать содействие в нарушении государственной границы. - Указанные каналы незаконной миграции через границу к тому же могут привести к более серьезной угрозе национальной безопасности. Так, этими каналами незаконной миграции могут воспользоваться адепты религиозно-экстремистских движений, боевики международных террористических организаций. В целях пресечения подобных каналов сотрудниками ПС КНБ РК, а также другими правоохранительными органами постоянно проводятся мероприятия по выявлению и пресечению этих преступлений в пограничном пространстве РК. В результате проведенных мероприятий были пресечены 4 устойчивых канала незаконной миграции, в отношении всех фигурантов преступлений возбуждены уголовные дела, - сообщили в ПС КНБ РК.