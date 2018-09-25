Иллюстративное фото с сайта www.alfaohrana.ru В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что было раскрыто 73 факта хулиганств и 10 грабежей. Также с помощью видеокамер выявлено 5522 административных правонарушения. В этой категории лидируют нарушения ПДД 11440. - Например, с помощью видеокамеры 19сентября инспектором видеонаблюдения ЦОУ УВД г.Актобе раскрыт грабеж. Двое парней на привокзальной площади с применением насилия открыто похитили сотовый телефон у 25-летнего парня. С помощью видеокамер и правильным ориентированием нарядов комплексных сил полиции удалось установить местонахождение подозреваемых и задержать их, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. В настоящее по г.Актобе установлено 208 камер наружного видеонаблюдения, из которых в дворах домов расположены 42, на перекрестках - 87, в общественных местах - 21, возле административных зданий государственных и правоохранительных органов - 27, учебных заведений (школы, детские сады) - 16, оружейных магазинов - 4. - Количество устанавливаемых камер ежегодно увеличивается. В этом году планируется замена старых камер на новые. ДВД Актюбинской области активно взаимодействует по этим вопросам с рядом государственных структур, частными бизнес-партнерами, которые также заинтересованы в расширении сети камер видеонаблюдения и обеспечении безопасности наших граждан, - пояснили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.