Иллюстративное фото с сайта Lada.kz РГУ Департамет экологии Комитета экономического регулирования и контроля Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК по Атырауской области возглавил Абай Сафин. Ранее он занимал аналогичную должность в департаменте экологии по Мангистауской области. О новом руководителе известно лишь то, что в 2016 году Абай Сафин на церемонии вручения общественной премии "Признание" в сфере охраны окружающей среды был награжден в номинации "Экология региона". Кабижан Капанов, ранее возглавлявший департамент экологии по Атырауской области, покинул свой пост по собственному желанию в начале сентября.