Иллюстративное фото из архива "МГ" - Так, данным субъектам естественной монополий были утверждены предельные уровни тарифов на долгосрочный период 2015-2020 года. В рамках предельного тарифа, за счет тарифного дохода предусмотрены инвестиционные программы на 2015-2020 года. К примеру, Актюбинским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» в рамках инвестиционной программы 2015-2017 гг. по газификации и модернизации сетей Актюбинской области на общую сумму 20,9 млрд.тенге были газифицированы 3 (три) районных центра и еще 7 населенных пунктов, с общей численностью 30 тысяч жителей и 129 коммунально-бытовых предприятий. Всего по инвестиционной программе предусмотрено 21,9 млрд тенге, на сегодняшний день освоено 96% средств, - рассказали в департаменте. Как стало известно, для АО «Трансэнерго» всего по утверждённому плану на 5-летний период реализации инвестпрограммы, направленных на реконструкцию и модернизацию основных средств предусмотрено за счет амортизационных отчислении, прибыли, заемных и бюджетных средств в сумме 7,6 млрд тенге. По итогам 2015-2017 года освоено на 4,3 млрд тенге Для АО «Акбулак» оказывающий услуги по водоснабжения и водоотведению предусмотрено по инвестиционной программе 10,8 млрд.тенге, из которых освоено 3,9 млрд тенге. - ТОО «Энергосистема» утверждена инвестиционная программа технического перевооружения, модернизации, восстановления и ввода основных средств на общую сумму 5,72 млрд тенге. Реализованы плановые инвестиционные программы за 2016-2017 годы на сумму 2, 22 млрд тенге. Нами в целом ежегодно за законченный финансовый год анализируется исполнение утвержденных инвестиционных программ. На данный момент вышеуказанные субъекты справляются с поставленными задачами. Однако, в случае не исполнения инвестиционных обязательств, департаментом будут применяться меры реагирования в виде административных взыскании и возврата заложенных средств потребителям путем снижения утвержденных тарифов, - сообщили в департаменте КРЕМ.