Свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца будут выдавать поэтапно с 1 января 2019 года. Об этом сообщается в проекте приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 декабря 2014 года №874 "Об утверждении форм и образцов бланков водительского удостоверения". Документ опубликовали на портале "Открытые НПА". В нём поясняется, что свидетельства о регистрации транспортных средств, изготовленные и выданные до введения в действие приказа, будут действительными до перерегистрации транспортных средств.Образец свидетельства о регистрации транспортного средства (лицевая сторона) / Фото из сравнительной таблицы в проекте приказа Техпаспорт нового образца будет меньше по размеру – примерно 5,5 на 8,5 см (вместо 7,5 на 10,5 см). Их оснастят ультрафиолетовыми элементами защиты и интегральной микросхемой.Образец нового техпаспорта (оборотная сторона) / Фото из сравнительной таблицы в проекте приказаГосударственный регистрационный номерной знак. Серия и регистрационный номер свидетельства. Дата выдачи свидетельства. Марка, модель. Год выпуска транспортного средства. Категория транспортного средства. Отметка о снятии с учета. Идентификационный номер (VIN). Масса без нагрузки, кг. Объём двигателя, см3. Разрешённая максимальная масса, кг. Цвет транспортного средства. Владелец транспортного средства. Место жительства. Особые отметки. Дата первичной регистрации. Сведения о видах переоборудования транспортного средства. Иные сведения. В документе также сообщается, что изменения в приказ МВД вносится для оптимизации процедуры регистрации транспортного средства. Проект приказа выставили на публичное обсуждение до 2 октября 2018 года.