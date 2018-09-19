XEYLb8eS6XU Домбра-пати является традиционным мероприятием, и ежегодно желающих принять участие становиться все больше. В этом году творческая акция была посвящена двухсотлетию казахского композитора Курмангазы Сагырбайулы. Организаторы рассказали, что к ним поступило 1700 заявок, однако отобраны были 1500 человек. Среди участников были как профессионалы, так и любители поиграть на двухструнном инструменте. Главная цель, которую преследовали организаторы, это войти в книгу рекордов Казахстана. - Участники очень серьезно подошли к этому мероприятию, сшили костюмы, готовились долго. Сегодня здесь присутствует представитель книги рекордов Казахстана, посмотрит, и если акция будет соответствовать их требованиям, то мы получим сертификат, - сказала заместитель директора по творческой деятельности областного центра народного творчества Нургуль БЕРТАШЕВА. Участники исполнили два кюя великого Курмангазы. В завершение мероприятия акиму ЗКО Алтаю Кульгинову был вручен сертификат, подтверждающий, что акция вошла в Казахстанскую книгу рекордов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.