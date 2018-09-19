Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 20 сентября в Уральске будет облачно. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ночью +9. 21 градус тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +11. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем температура воздуха составит +22 градуса, ночью +17. Дождь ожидается в Актобе. Днем ожидается 16 градусов тепла, ночью +9.