Колиморфные (их еще называют колиформными) бактерии считаются санитарно-показательными микроорганизмами. Они служат маркерами для определения фекальных загрязнений в санитарной микробиологии. Болезнетворные организмы попадают в воду из различных источников, но одним из основных являются стоки. Даже микроскопическая примесь фекальных вод содержит группу бактерий «кишечная палочка», к которой относятся и колиформные виды бактерий. Наличие возбудителей брюшного тифа, дизентерии, холеры в питьевой воде грозит развитием эпидемий, несущих многочисленные смертельные случаи.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Основанием для проверки питьевой воды послужили многочисленные жалобы жителей п.Федоровка Западно-Казахстанской области в социальных сетях. Сельчане утверждают, что качество питьевой воды низкое, а также существуют систематические перебои с её подачей. По поручению прокуратуры Теректинского района управлением охраны общественного здоровья района проведена соответствующая проверка. - В результате в пробах воды водоочистительной станции обнаружены колиморфные бактерии. По представлению прокуратуры предприятие «Теректі таза су» привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в виде штрафа в размере 10 МРП (1 МПР - 2405 тенге), - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.. Кроме того, предприятием «Теректі таза су» проведены дезинфекция водопроводной сети, замена фильтра станции для очистки воды. Более того, приняты меры по обеспечению бесперебойной подачи воды и оснащению работников специальной одеждой.