Акция началась 15 сентября и продлится до 15 ноября. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали руководители областного управления здравоохранения и Атырауского филиала некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования». - По области в поликлиниках зарегистрировано 624 тысячи человек. По итогам прошлого года было зарегистрировано в поликлиниках 1725 человек, 579 человек прибыли из других регионов страны. В настоящее время для населения созданы благоприятные условия. Каждый человек имеет право выбирать поликлинику по собственной инициативе. В указанный период акции граждане, которые не были зарегистрированы в поликлинике, могут прикрепиться к медицинскому учреждению, которое находится рядом с работой, местом жительства или учебным заведением. Регистрация в поликлинике рядом с местом жительства будет удобна как для населения, так и для врачей. Мы просим жителей принять активное участие в кампании, - сказал директор Атырауского филиала некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Байтолла Газизов. По словам руководителя областного управления здравоохранения Маншук Аймурзиевой, в регионе увеличилось количество новых открывшихся поликлиник, что эффективно скажется на работе врачей. - Количество людей, лечащихся у одного и того же опытного врача, не должно превышать 1700 человек. Если в прошлом году 2560 человек приходили к одному опытному врачу в регионе, то сегодня, благодаря новым участкам, мы снизили эту цифру до 2 200 человек. В настоящее время мы планируем открыть еще 35 врачебных участков к концу года. В результате у одного врача будет наблюдаться 1 850 человек , - рассказала Маншук Аймурзиева. Существует три способа регистрации: - прямой визит в выбранную поликлинику, - через онлайн портал электронного правительства, - посредством сектора Connection point в ЦОНах. Чтобы зарегистрироваться в поликлинике, жители должны подать заявление на имя главного врача и сдать документы. А для тех, кто хочет прикрепиться к поликлинике, которую они выбрали, достаточно удостоверения личности. Для тех, кто прибыл из других городов или стран обязательно наличие справки с предыдущей поликлиники.