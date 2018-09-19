Иллюстративное фото из архива "МГ" К/х "Попков" повысило цены на кондитерские изделия. По словам заведующего производством пекарни к/х "Попков" Николая Голякова, их компания вернулась к прежним ценам. - Мы весной опустили цены на кондитерские изделия, сейчас возвращаемся к прежним ценам. Так что, по сути, никакого повышения не было. Я не знаю, будет ли наше руководство поднимать цену на хлеб, но одно могу сказать точно - сырье подорожало сильно. Тот же мак для кондитерских изделий подорожал в 2 раза, теперь он стоит 2500 тенге за килограмм, - рассказал Николай ГОЛЯКОВИЧ. Производители хлеба как один заявляют, что цена на муку повысилась значительно. Так, представитель хлебзавода сообщила, что цена на хлеб однозначно повысится в октябре, а вот на сколько именно - пока неизвестно. Этому есть причины - повышение цены на муку, масло, электроэнергию и газ. Глава "Желаев нан" Олег ТАЛЕЦКИЙ пояснил, что закупленной ранее муки хватит до начала октября. - Мука подорожала, ранее мы высший сорт брали по 66 тенге за килограмм, сейчас она стоит до 95 тенге. Нам муки хватит до 5-10 октября, дальше уже будем думать, - заявил Олег ТАЛЕЦКИЙ. - По каким причинам дорожает мука, нужно спрашивать у продавцов муки. Если зерно завезут с севера, то, возможно, мука опустится в цене. По его словам, вопрос подорожания хлеба есть, так как цены на все растут, пенсии и пособия увеличиваются, а цена на хлеб остается неизвменной уже два года. Между тем в управлении сельского хозяйства заявляют, что подорожание хлеба не ожидается. - По вопросу неурожая в нашем регионе. В этом году средняя урожайность составила 6,8 центнера с гектара, списано всего 13-14% зерновых площадей, тогда как в 2015 году было списано 65% зерновых площадей и урожайность составила 2,3 центнера с гектара. В этом году мы собрали 163 тысячи тонны зерна, тогда как в 2015 году было собрано всего 93 тысячи тонн. Но даже тогда вопрос о повышении цены на хлеб не стоял. По данным министерства сельского хозяйства, валовый сбор составил 20 млн тонн, из них 14 млн тонн - это пшеница. Этого достаточно, чтобы закрыть потребности по всей республике и даже можно отправить на экспорт. Кроме того, запасы имеются и у "Продкорпорации". Поэтому предпосылок на повышение цены на хлеба в регионе нет. Если хлебопекарни все же повысят цены, то будет проводиться проверка. И если будет доказано, что оснований для повышения цены на хлеб не было, то в отношении них будут приниматься меры, - заявил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис УМАШЕВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.