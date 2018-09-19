Мама Жаһангера Венера Торебекова рассказывает, что беременность у нее протекала нормально, роды тоже прошли без осложнений, единственное - при рождении у ребенка было небольшое обвитие пуповиной. Малыш сразу же попал в реанимацию, где провел четыре месяца. - Через четыре месяца нас выписали из реанимации с неутешительным прогнозом. Врачи сказали, что нужно готовиться к худшему. Знаете, мой мальчик родился весом 3 килограмма 600 граммов. За эти месяцы ( в реанимации - прим.автора) он не набрал, а, наоборот, потерял вес, - рассказывает мама. Отчаявшаяся мать по приезду домой не могла смириться с тем, что ее ребенок умрет. Родственники стали проводить обряды, которые, по словам Венеры, стали помогать. Малыш вопреки прогнозам врачей выжил и даже стал плакать, просить кушать. - Я стала возить Жаһангера на различные массажи, к частным врачам. Когда ему было 2 года и 7 месяцев, я повезла его в реацентр в Астану по административной квоте. Там нам окончательно поставили диагноз. У ребенка дискинетическая форма ДЦП и нарушение речи. Интеллект у сына сохранен, то есть он все понимает, как обычные дети. Так вот, после поездки в Астану к трем годам он научился сидеть и впервые произнес мама и папа. Моей радости не было предела, - рассказывает Венера. По словам девушки, все эти годы она ни разу не обращалась в местные поликлиники и больницы, поэтому врачи были удивлены такому прогрессу у ребенка. - В мае 2013 года по квоте от управления здравоохранения нас отправили в санаторий в Алматы, затем в ноябре того же года по квоте мы поехали в реацентр в Астану. После этих поездок я вожу сына сама на различные массажи, мы посещаем центр Бубновского, к нам на дом приходит массажист. Мы с мужем и детьми живем у родителей во Втором дачном поселке. Массажист обходится нам дорого, один сеанс 4 тысячи тенге, потому что ехать к нам далеко. Поездка в центр, оплата этого центра, на все у нас в месяц выходит около 100 тысяч тенге. Два года назад на лечение я брала один миллион тенге в кредит, теперь вот платим этот кредит, - объясняет Венера. Глава семьи работает торговым представителем в частной фирме, сама Венера - логопед в кабинете психолого-педагогической коррекции. К тому же в семье еще двое детей - 5-летний Ислам и 2-летний Жанторе. Сейчас Жаһангеру 8 лет. Он ходит, но у него совсем не двигаются руки, то есть он не может самостоятельно есть, одеваться и обслуживать себя. Мальчик на надомном обучении. Однако родители стараются возить его в школу. Венера рассказывает, что Жаһангер очень любит ходить туда. - Он с утра встает и начинает просить, чтобы мы отвезли его в школу. Ему там нравится, он научился читать, там много детей. Я очень хочу, чтобы мой сын, жил как другие дети. Недавно мне женщина рассказала, что они возили ребенка с похожим диагнозом в клинику в Санкт-Петербурге. Там им помогли. Мы тоже хотим отвезти туда Жаһангера на лечение. На проезд и проживаение у нас уйдет 400 тысяч тенге. Эти деньги мы набрали. А вот на само лечение нам нужно 200 тысяч тенге, эти деньги мы не в силах найти самостоятельно. Мы просим людей помочь нам со сбором средств. Нас там ждут уже 19 ноября. Врачи обещали помочь нам и я им верю, - говорит Венера.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.