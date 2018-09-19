Иллюстративное фото из архива "МГ" Специализированный административный суд Актобе за нарушение общественного порядка постановил арестовать двоих правонарушителей на трое суток, одного - на пять. - Специализированным административным судом Актобе 14 сентября 2018 года были рассмотрены административные дела по части 1 статьи 434 КоАП РК за нарушение общественного порядка в отношении троих граждан. Постановлением суда правонарушители были привлечены к административной ответственности в виде ареста: двое из них сроком на трое суток, а третий на пять суток, - сообщили в пресс-службе областного суда. - Их арест не связан с платками, было нарушение общественного порядка. Они, находясь в стенах школы, кричали, поднимали шум, тем самым нарушая общественный порядок. Все трое мужчин - родители учащихся СШ № 31. У одного из отцов в этой школе учатся три дочери - в 3, 6 и 7 классах. У второго - две дочери - в 6 и 2 классах. И у третьего - одна дочь, ученица 3 класса. В настоящий момент из-за несоблюдения правил ношения школьной формы они не ходят в школу, - рассказал методист городского отдела образования Газиз Каламов.