В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска сообщили, что с 19 сентября по 2 октября будет ограничено движение маршрутов №3, 3к, 4, 12, 20, 23д, 27, 45 по ул. Курмангазы от ул. Маметовой до ул. А. Молдагуловой. - Движение будет осуществляться по пр. Евразия, пр. Достык, ул. Жукова, ул. А. Молдагуловой и далее по утвержденной схеме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - сообщили в отделе ПТ и АД г. Уральск.