В Атырау изменились правила въезда на территорию городского автовокзала. О них рассказал руководитель компании Вадим Синкевич, взявший объект в доверительное управление. По словам собеседника, если ранее въезд на территорию автовокзала был платным и заезжали все автомобили подряд, то в настоящий момент подобная практика прекращена из соображений безопасности, а также для создания удобства маневрирования для автобусов. - Кроме того, мы столкнулись с практикой, что часть автовладельцев элементарно бросают машины на парковке и уезжают на вахту. Как следствие - стоянка и все проезды по ней забиты машинами, автобусы не могут нормально заехать либо развернуться, - рассказывает Вадим Синкевич. В данный момент въезд на территорию автовокзала разрешен только автобусам и автомашинам организаций по договору, то есть организациям, осуществляющим перевахтовки рабочих, а также официальным перевозчикам такси, имеющим все необходимые документы и отчитывающиеся перед контролирующими органами. - Также запрещен въезд автомашин такси с армянскими и киргизскими номерами, поскольку согласно требованиям ст. 44 Закона об автомобильном транспорте предпринимательская деятельность по перевозке пассажиров автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории иностранного государства, между пунктами, расположенными на территории Республики Казахстан запрещается, за что ст. 575 КоАП РК предусмотрен штраф в размере 100 МРП, а это более 240 тысяч тенге, - объяснил ситуацию управляющий автовокзалом. Отметим, что абсолютно в любое время разрешен въезд для автомашин, пассажиры которых имеют на руках билеты на поезд либо на автобус.