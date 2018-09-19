Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, 15 сентября в Казахстане началась ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам. - Акция продлится два месяца и завершится 15 ноября. Кампания проводится каждый год для того, чтобы у населения была возможность поменять поликлинику. Как известно, поменять поликлинику граждане могут один раз в год. Обслуживание в выбранной поликлинике начнется с января 2019 года, - рассказала Гульнара Абдрахманова. По словам замруководителя, прикрепиться к поликлинике можно тремя способами. Можно обратиться в выбранную медицинскую организацию, написать заявление на имя главного врача. Главное - иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Прикрепиться можно и онлайн через портал электронного правительства egov.kz. В данном случае нужно авторизоваться, заполнить электронную заявку, а результат можно будет посмотреть в Личном кабинете. Третий способ прикрепиться в ЦОНах, причем процедуру прикрепления можно также осуществить в электронном формате через Connection Points. Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, имеется на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz. Там же можно посмотреть, к какой поликлинике вы прикреплены в настоящее время. Между тем, врачи настоятельно рекомендуют прикрепляться к поликлинике, расположенной в непосредственной близости к месту проживания, чтобы медорганизации постоянно наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов и проводить выезды на дом при необходимости. Стоит отметить, что человеку могут и отказать при выборе поликлиники, если медучреждение перегружено. В Уральске самое большое прикрепленное население у поликлиники №1 - 70 тысяч человек. На втором месте поликлиника №6.