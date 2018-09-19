Сегодня жители и гости нефтяного региона смогли впервые насладиться прекрасной музыкальной программой Президентского оркестра службы государственной охраны РК. В ходе мероприятия в исполнении лауреата республиканских и международных конкурсов, были представлены 16 музыкальных произведений. Вышеназванная программа состояла из таких композиций, как "Кең далам", "Менің жерім, менің елім", "Елбасы", "Ұлы дала" и мн.др. В завершении мероприятия аким Атырауской области Нурлан Ногаев поблагодарил всех делегатов из Астаны от имени жителей региона. - Я хотел бы поблагодарить начальника канцелярии президента Казахстана Махмуда Касымбекова, сотрудников библиотеки, а также коллектив президентского оркестра, я надеюсь вам понравилось гостеприимство атыраусцев. В рамках выставки мы смогли насладиться замечательным и виртуозным исполнением музыкальных произведений президентского оркестра. От имени всех жителей области и себя хотел бы выразить вам глубокую благодарность. Президентский оркестр выступал не только в своей стране, но и показывал свой талант перед руководствами мировых держав. Для нас это большая честь, что оркестр приехал в наш регион по указанию президента. Приглашаю всех к посещению выставки, - сказал глава региона. Отметим, что 18 сентября в Атырау состоялось торжественное открытие передвижной выставки главы государства "Н.Назарбаев: эпоха, личность, общество". Выставка в областном музее им. Ш. Сариева продлится на протяжении двух месяцев, вход свободный.Камилла МАЛИК