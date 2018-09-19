В связи с участившимися случаями ДТП со смертельными случаями с 13 сентября на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В ОПМ задействованы порядка 300 сотрудников, разработаны дополнительные маршруты патрулирования. Всего с начала проведения ОПМ выявлено 1837 различных административных правонарушений, в том числе 422 факта неиспользования ремня безопасности, 358 фактов превышения скорости, 26 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, более 60 фактов нарушения ПДД пешеходами, за различные правонарушения водворены на штрафстоянку более 30 автомашин. - В ходе ОПМ 17 сентября сотрудниками полиции в 20.30 на пересечении улиц С.Датова и Гагарина было остановлено самодельное транспортное средство типа «мини-трактор» под управлением жителя Теректинского района. Транспортное средство нигде не было зарегистрировано и на него отсутствовали правоустанавливающие документы, - сообщили в МПС ДВД ЗКО. Самодельный трактор водворен на штрафстоянку, водитель привлечен к административной ответственности.