На празднике «Сорочинская ярмарка» компания «Урал-Кров-Авто Плюс» представила уральцам уникальную возможность увидеть новые автомобили брендов Lifan и Renault.
Выставку своих автомобилей компания «Урал-Кров-Авто Плюс» регулярно проводит на площадях областного центра во время общегородских мероприятий, тем самым давая возможность уральцам познакомиться с автоновинками. Вот и на этот раз традиционно сотрудники автомобильной компании приняли участие на ежегодной сорочинской ярмарке в городском парке культуры и отдыха и представили под открытым небом новенькие автомобили брендов Lifan и Renault.
– Сегодня мы рады показать горожанам долгожданные новинки этого сезона - кроссовер Lifan Х70, премиальный полноприводный кроссовер Renault Koleos и минивен Renault Dokker. И спешим порадовать наших покупателей отличной новостью: на данный момент у нас действуют солидные скидки и специальные предложения. Например, при оформлении автомобиля по программе Trade-in выгода составляет до 850 000 тенге, – делится исполнительный директор автосалона Lifan Екатерина Сахно.
Lifan X70 – это идеально сбалансированный кроссовер со спортивным дизайном, созданный для путешествий и активного отдыха. Его габариты составляют 4390*1820*1715 мм, а дорожный просвет – 195 мм, что позволяет автомобилю без проблем преодолевать препятствия как на бездорожье, так и в черте города.
Модель доступна в двух версиях – с пятиступенчатой механической коробкой передач, с защитой от случайного включения задней передачи, и новой автоматической трансмиссией (CVT), с возможностью ручного выбора передач и спортивным режимом.
Еще один новый флагман Renault – премиальный полноприводный кроссовер Renault KOLEOS – воплощение лучших современных решений автомобильного дизайна. Его стильный и внушительный экстерьер дарит чувство надежности и пробуждает страсть к приключениям. Просторный и легко модулируемый салон, оснащение премиум-класса делают новенький Renault KOLEOS эталоном в своем сегменте по вместительности и комфорту. Стоимость автомобиля начинается от 11 364 000 тенге.
А также посетителей автомобильной выставки привлекла новая модель Renault DOKKER. Это эргономичный и функциональный пятиместный автомобиль семейного типа с самым большим багажным отделением в классе до 3 м³ – практичный, экономичный, адаптированный для наших климатических условий и дорог. Тщательно продуманный дизайн, модулируемый салон и высокий уровень безопасности делают Renault DOKKER вашим надежным партнером в любой ситуации. Стоимость автомобиля начинается от 5 538 000 тенге.
Сотрудники компании «Урал-Кров-Авто Плюс», не изменяя своему гостеприимству, радушно встречали и угощали посетителей автомобильной выставки горячим чаем и различными сладостями, а также подробно рассказывали заинтересовавшимся гостям о технических характеристиках автомобилей, возможностях покупки и приглашали записаться на тест-драйв. Желающих оказалось много.
- Мы с женой присмотрели модель Lifan. Стильный и комфортный автомобиль. Радует, что у машины автоматическая коробка передач, что облегчает управление автомобилем для женщин. Вот хочу сделать жене подарок, уже записались на тест-драйв, - поделился житель города Нуржан Иксангалиев.
Компания «Урал-Кров-Авто Плюс» занимает лидирующие позиции на рынке не только новых автомобилей, но еще и подержанных. Автосалон AltynCar – это быстрый и удобный сервис для продажи вашего автомобиля, который теперь займет минимум времени, а качество обслуживания вызовет самые положительные эмоции.
– Наш автосалон AltynCar предлагает своим клиентам быстрый, надежный, современный, и главное, выгодный способ продать, купить или обменять свое авто, – рассказывает руководитель автосалона AltynCar Юрий Титов.
Для этого нужно приехать в салон, где специалисты центра совершенно бесплатно проведут полную диагностику и оценку автомобиля, а также можно договориться о стоимости и оформить сделку. Процедура диагностики и оформление сделки занимает всего 30 минут. При этом для очень занятых людей, у которых нет времени посетить салон, предусмотрена услуга выезда в любое удобное для клиента время или оформление заявки через официальный сайт altyncar.kz
.
Стоит отметить, что покупая автомобили в автосалонах «Урал-Кров-Авто Плюс» вы можете воспользоваться программами автокредитования банков-партнеров. Также действуют выгодные условия по программе кредитования автомобилей с первоначальным взносом от 10% и сроком кредитования до 7 лет.
Все достоинства автомобилей можно оценить в автосалонах:
Altyn Car (Trade-In) – ул.Шолохова, 11/1, 8-707-552-20-25,
Lifan - ул.Шолохова, 11/4, 8 (7112) 21-45-45, 8-705-790-74-44,
Renault и Mitsubishi – ул.Шолохова, 41, 8 (7112) 22-27-00, 8-747-508-00-00.
Новости Компаний.