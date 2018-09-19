В Атырау перенесли могилу аулие Ахмет-ата. Перезахоронение было произведено с разрешения родных усопшего, а также с благословления совета аксакалов и духовенства города. По словам главного имама центральной мечети «Имангали» Батыржана Мансурова, совет духовенства Атырауской области одобрил перенос аулие на новое место. — Руководство акимата г.Атырау обратились в региональный филиал Духовного управления мусульман за разрешением перенести могилу Ахмет-ата, почитаемую горожанами как место паломничества, в связи с расширением автомобильной дороги. Мы, в свою очередь, сообщили, что по шариату могилу необходимо перенести на кладбище, прочитав дуа и совершить перезахоронение по всем канонам ислама, завернув останки усопшего в белую ткань. Обязательным условием было разрешение потомков Ахмета-ата, которое также было получено. Все было сделано как положено, на старом месте захоронения было прочитано коллективное дуа, после чего могилу перенесли на новое место — кладбище «Ногай», — рассказал главный имам мечети Имангали Батыржан Мансуров. Отметим, что на месте старого захоронения аулие предстоит расширение дорожного участка для удобства горожан. — Имеющееся препятствие на дорожной полосе будет устранено, небольшой выступ и ограничивающий его отрезок бордюра будут демонтированы. Расширение участка значительно упростит движение транспорта в часы пик и увеличит пропускную способность автомобильной дороги, — рассказали в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.