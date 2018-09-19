Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким Сырымского района Тулеген ТУРЕГАЛИЕВ в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. Аким района отметил, что заболеваемость онкологическими заболеваниями за 8 месяцев 2018 года снизилась на 40% по сравнению с прошлым годом. - Но, к сожалению, у нас вдвое выросло число заболевших туберкулезом. Для профилактики заболеваемости в районе организован передвижной медицинский комплекс, включающий в себя флюорографическое обследование. Около 14 тысяч человек воспользовались услугами данных комплексов и 6 тысяч человек прошли бесплатную флюорографию легких, - заявил Тулеген ТУРЕГАЛИЕВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.