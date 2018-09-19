Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Сырымского района Тулеген ТУРЕГАЛИЕВ, в 2018 году был подписан меморандум с предпринимателем из Мангистауской области. - К нам приехали предприниматели, у которых есть большое хозяйство в селе Бейнеу Мангистауской области. У них ощущается дефицит в пастбищах. Да и погодные условия не самые благоприятные для животноводства. Они решили открыть крестьянское хозяйство в нашем регионе. Мы рассмотрели эту заявку на районном совете предпринимательства, признали их инвесторами и подписали двухсторонний меморандум о реализации проекта на 600 млн тенге. Выделили землю площадью 6 тысяч гектаров, - заявил Тулеген ТУРЕГАЛИЕВ. Стоит отметить, что крестьянское хозяйство будет заниматься разведением племенных пород лошадей, верблюдов и а также производством кумыса и шубата. - Хочу также отметить, что это возможность создания дополнительных рабочих мест для нашего населения. Будут построены новые дома, - рассказал аким района.