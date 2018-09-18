По данным РГП "Казгидромет", 19 сентября в Уральске ожидается дождь с грозой, днем температура воздуха составит 19 градусов тепла, ночью +12. 22 градуса тепла и дождь с грозой ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров покажут +12 градусов. Малооблачная погода ожидается в Актау. Температура воздуха составит +23 градуса днем, +18 ночью. Дождь и 17 градусов тепла, прогнозируют синоптики днем в Актобе. Ночью температура воздуха составит +12.