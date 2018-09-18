Сегодня в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова состоялся семинар-тренинг для студентов по экспонатам библиотеки первого президента РК – Елбасы "Руxани жаңғыру : Болашаққа бастар жол". Начальник канцелярии президента Казахстана Махмуд КАСЫМБЕКОВ в своем выступлении рассказал об экспонатах выставки. - Прибыв с рабочей поездкой в Атырау и посетив университет, я первым делом передал книги о пути главы государства. Эти книги содержат исчерпывающую информацию о президенте, его биографии. В них прослеживается история становления независимого Казахстана. Я рекомендую использовать эти данные для учебного процесса. Наша молодежь должна знать историю страны и лидера нации, - сказал Махмуд КАСЫМБЕКОВ. Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ также принял участие в семинаре и заверил, что местные исполнительные органы приложат максимум усилий для того чтобы как можно больше жителей области получили возможность ознакомиться с экспонатами выставки. - Я хотел бы выразить благодарность Махмуду Базаркуловичу от имени всех жителей области. Потому что сегодняшняя встреча дает нам всем шанс увидеть президента по-новому. Я полностью согласен с идеей использования представленных работ в процессе обучения. Со своей стороны, мы создадим все необходимые условия для проведения выставки на высшем уровне, - сказал глава региона. Перед встречей со студентами Махмуд КАСЫМБЕКОВ посетил коворкинг – центр «I Space», который был открыт в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова. В данном центре студенты смогут реализовывать новые проекты и предпринимательские идеи, изучать английский язык и т.д. Отметим, что 18 сентября в Атырау состоялась церемония открытия передвижной выставки «Нурсултан НАЗАРБАЕВ: эпоха, личность, общество». Выставку могут посетить все желающие совершенно бесплатно, она продлится в течение 2 месяцев в областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства имени Ш. Сариева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.