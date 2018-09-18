Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, индивидуальный предприниматель фальсифицировал документы о трудовой деятельности. - Индивидуальный предприниматель в целях неисполнения своих обязательств перед кредитором и хищения денежных средств фальсифицировал документы о трудовой деятельности другого гражданина в качестве юриста в 2011-2016 годы и добился удовлетворения судом иска о взыскании задолженности по заработной плате. В апелляционной инстанции судебный акт отменен, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Стоит отметить, что предприниматель и лжеюрист были осуждены по статье 24 часть 3 и по статье 190 часть 3 пункт 1 "Покушение на мошенничество в крупном размере", по статье 416 часть 5 УК РК "Фальсификация доказательств, повлекшие вынесение неправосудного решения" и были приговорены к ограничению свободы на 3 года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Приговор вступил в законную силу.