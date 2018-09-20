В Уральск христианская реликвия прибыла вместе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром. Событие приурочено к празднованию 15-летия учреждения Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан. Святыню встречали в аэропорту представители духовенства во главе с архиепископом Уральским и Актюбинским Антонием. Затем ковчег доставили в Михайло-Архангельский собор, где совершили молебен. Митрополит Александр встретился с акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым. - К числу 100 общенациональных сакральных объектов Казахстана относятся храм Христа Спасителя «Золотая церковь» в городе Уральске и Вознесенский кафедральный собор в Алматы, полномасштабная реставрация которого по поручению главы государства осуществляется в настоящее время на высоком профессиональном уровне, - заявил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Стоит отметить, что Пояс Пресвятой Богородицы – единственная сохранившаяся реликвия ее земной жизни. Святыня обладает чудодейственной силой. Благодаря реликвии предотвращаются эпидемии и катастрофы, исцеляются многие душевные и физические недуги, женщины излечиваются от бесплодия и становятся вновь способными к рождению детей. Святыня пробудет в Уральске до 13 часов 20 сентября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.