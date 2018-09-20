Мы ждем вас: г. Уральск, ул. Алмазова, 161 (за зданием ТД «Аквариум»). г. Аксай, ТД «21 век», бутик №5 Тел.: 8 771 731 15 54. Instagram: officialsvoidomkz

Именно так поступила жительница нашей области Гульсим ШАКЕНОВА, узнав об одной из выгодных программ приобретения жилья, предлагаемой кооперативом «Свой ДОМ kz». xJpKo2BH9WM - У меня были накопления, и их как раз хватило на взнос для того, чтобы вступить в кооператив и заключить договор об аренде жилья с последующим выкупом. После заключения договора благодаря кооперативу «Свой ДОМ kz» я через год уже смогла въехать в свою уютную и комфортную двухкомнатную квартиру. За приобретенное жилье стоимостью 5 млн тенге на протяжение 10 лет я ежемесячно буду выплачивать 45000 тенге. Это очень выгодно для меня, такая возможность позволила существенно сэкономить мой семейный бюджет, - поделилась Гульсим ШАКЕНОВА. – Я решила свой жилищный вопрос, очень этому рада и благодарна кооперативу «Свой ДОМ kz» . Рекомендую и другим. Потребительский кооператив граждан «Свой ДОМ kz» предоставляет прекрасную возможность всем казахстанцам приобрести жилье или автомобиль своей мечты, а также помещение или офис для ведения своего бизнеса на очень выгодных и доступных условиях.Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. Новости Компаний.