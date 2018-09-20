На судебном процессе дворник рассказал, что владелец ТОО предлагал ему деньги за сокрытие информации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актобе суд рассматривает дело о гибели телеведущей Айзат Абдисамат. Журналистка телеканала «Казахстан-Актобе» погибла в лифте 4 апреля. Ее зажало между дверью неожиданно тронувшегося лифта и стеной. Женщина скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Ее тело обнаружили в лифте между 1 и 2 этажами. Свидетельницей страшной трагедии стала 2-летняя дочь Айзат. Случилось это в многоэтажном доме в центре Актобе. В "выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности" по ст.306 УК РК обвиняются руководитель ТОО «Жанабек-сервис», которое обслуживало дом, Кенен Жанабеков и Жарылкасын Акжанов, который за несколько дней до случившегося ремонтировал лифт. Жарылкасын Акжанов рассказал в суде, что ранее не был знаком с руководителем «Жанабек - сервиса». 28 марта тот обратился к нему по рекомендации работавшего у них механика, попросил отремонтировать лифты. В нерабочем состоянии в доме было 3 лифта. В третьем подъезде, где погибла женщина, надо было поменять трос ограничителя движения. Механику в помощники дали дворника. Детали и трос покупало само ТОО. Они все отладили, после ремонта директор сам проехал в лифте, убедился, что он работает, на этом стороны разошлись. Жарылкасынов неоднократно повторял, что лифты в доме были изношенные, на них не было паспортов, из-за этого он отказался идти в ТОО на постоянную работу, хотя его звали. Борис Гаврий, тот самый дворник, который помогал механику, рассказал, что после гибели женщины в лифте с ним связался Жарылкасын Акажанов. - Он попросил не говорить полиции, что он ставил перемычки. Это провода на станции управления в шкафу. Предложил мне работу за 120 тысяч в месяц обслуживать 2 лифта. Я тогда учился на механика. Запись этого разговора есть, у меня все разговоры записываются. Но перемычки ставил он, я видел. И следователю я это показал. Там все провода старые, запылившиеся, а он ставил медный, новый, его сразу видно, - говорил Борис Гаврий в суде. - Я сказал, если вызовут, говори только то, что ты делал. Лишнего не говори, про перемычки не знаю, - ответил на вопрос прокурора подсудимый механик. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ