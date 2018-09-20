Здесь низкий процент начислений как на основной срок, который клиент может выбрать сам, и дополнительно гарантийный срок 10 дней на технику, 30 дней на золото и шубы, в случае несвоевременного погашения кредита никаких штрафных комиссий.

Вы найдете нас по адресам: пр. Евразия, 89, оф. 4 (ост. ТРК «City Center») тел.: 8 778 311 52 12, 8 707 872 60 28. ул. Циолковского, 37/1, оф. 84 (ост. Циолковского) тел.: 8 778 936 68 69, 8 707 587 97 88. Instagram: @royal_lombard

В ломбарде действуют две краткосрочные кредитные линии под 0,27% ежедневных начислений.Первая - клиент оставляет под залог золотые украшения или меховые изделия сроком от 7 до 30 дней. Вторая кредитная линия – под залог принимаются смартфоны и ноутбуки сроком займа от 5 до 10 дней.Сначала залоговое имущество клиента оценивается специалистами ломбарда. В частности, вы можете узнать качество и точный вес своего золотого украшения. Под залог своего изделия вы можете получить сумму из расчета до 10000 тенге за 1 г золота, что является достаточно высокой оценкой.- Мы предоставляем выгодные условия, такие как низкие проценты по выплате кредита, единая процентная ставка на весь период кредитования, подбор срока займа на условиях подходящих залогодателю, безопасные условия хранения заложенного имущества, частичное погашение и продление кредита, полная конфиденциальность, индивидуальный подход к каждому клиенту. При каких-либо затруднениях с оплатой мы идем навстречу клиенту и предоставляем дополнительный срок по отсрочке, - рассказала директор ТОО «М Royal Lombard» Эльвира АМИРГАЛИЕВА. – Еще одна фишка нашего ломбарда – мы работаем круглосуточно, без выходных и перерывов.Кроме кредитных услуг на торгах ломбарда вы можете приобрести ювелирные, меховые изделия и другие ценные вещи, а также оценить свои ювелирные украшения: узнать пробу изделия и подлинность драгоценных камней в украшениях, почистить их ультразвуковым моющим аппаратом. Цены вас приятно удивят. Например, норковую шубу в хорошем состоянии можно приобрести за 40000-60000 тенге, золотые изделия от 10500 до 11000 тенге за грамм.- С недавних пор я стала клиентом этого ломбарда. Бывают ситуации, когда очень срочно нужны деньги, а занимать и беспокоить кого-либо не очень удобно, в таких случаях меня выручает этот ломбард. Здесь я всегда могу взять кредит без лишних хлопот, без лишних вопросов и в любое удобное для себя время, под залог своего золота, под низкий процент начисления, да еще я точно могу выбрать срок кредитования, с учетом того, когда поступит моя заработная плата. Очень нравится вежливое обслуживание сотрудников ломбарда, - поделилась жительница города Арина. – А сегодня вот пришла купить изящный перстень с синим топазом, который здесь присмотрела. И цена устраивает, вполне приемлемая. Рекомендую всем этот ломбард.Также «Royal Lombard» спешит порадовать горожан открытием нового филиала в районе ТЦ «City Center» по адресу: пр. Евразия, 89, офис 14. Кстати, здесь сдается в аренду помещение под бизнес, возможно, под ювелирную мастерскую, обменный пункт и т.д.Если вам понадобились деньги в долг или надо купить подарок родным и близким, приходите к нам. Мы всегда и в любое время суток выручим Вас!