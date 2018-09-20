Как стало известно из материалов дела, 57-летний житель села Талдыкудук Казталовского района ЗКО Ибрагим ШЫНАЛИЕВ летом держал Оразу. 5 июня в 2 часа ночи он сказал своей снохе Маншук, что голоден и попросил накормить его ужином. По его словам, сноха была в состоянии алкогольного опьянения, она начала ругаться матом и стала размахивать ножом. Подсудимый выбил у нее из рук нож и ударил ее в живот. Женщина упала, после этого он стал ее душить. Ибрагим ШЫНАЛИЕВ подумал, что сноха просто потеряла сознание, он поднял ее и положил на кровать. Позже он позвонил брату и сообщил, что Маншук умерла. Брат подсудимого вызвал полицию и медика. Стоит отметить, что мужчина является инвалидом 3 группы, он 15 лет ухаживает за слепой женой и сам занимался воспитанием детей. Родственники убитой Маншук на суде заявили, что она никогда не ругалась матом и не злоупотребляла спиртным, однако экспертиза показала наличие этилового спирта в крови женщины, опьянение было легкой степени. Обвиняемый полностью признал на суде свою вину. Он рассказал, что между ним и снохой часто происходили ссоры. В тот день, по словам Ибрагима ШЫНАЛИЕВА, он сильно разозлился и не понимал, что делает. Суд признал Ибрагима ШЫНАЛИЕВА виновным в преступлении по ст. 99 ч. 1 УК РК "Убийство" и приговорил его к 8 годам заключения в колонии максимальной безопасности. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел инвалидность подсудимого и положительные характеристики с места жительства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.