Иллюстративное фото По информации управления миграционной службы по Атырауской области, в настоящее данное время по всему Казахстану идет процесс создания электронной домовой книги. Цель внедрения новой базы данных - помощь казахстанцам в получении сведений о количестве прописаннных на их жилой территории людей. Отметим, что раньше такие сведения не выдавались. По словам полицейских, с внедрением новой функции появится возможность не только получения сведении о зарегистрированных, но и исключении так называемых резиновых квартир – когда на одной площади прописано большое количество людей. - Когда были домовые книги, мы могли видеть, сколько человек зарегистрировано в том или ином жилище. И говорили: извините, но вы больше не сможете на этой площади никого прописать. Когда бумажные домовые книги отменили, такая возможность исчезла. Появятся электронные – будет и возможность контроля, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. Еще одним плюсом внедрения электронной базы в том, что теперь коммунальные и другие организации смогут через акиматы запрашивать все необходимые данные для начисления оплаты по количеству прописанных людей на территории. - Но теперь каждое жилое помещение должно иметь регистрационный код адресата (РКА). На каждого человека по регистрационным кодам адресата в базу данных делается корректировка. На сегодняшний день по этим кодам в базу данных корректировка внесена всего 21% населения области. Также данные по давно построенному жилью могли остаться в бумажном варианте, особенно в сельской местности, - рассказали пресс-службе ДВД Атырауской области. Для того, чтобы в электронную книгу были внесены правильные сведения, жителям Атырауской области нужно прийти в ближайщий ЦОН с удостоверением личности и документами всех членов семьи и убедиться в наличии регистрационного кода адреса. Кроме того, прописаться - постоянно или временно, а также оформлять документы можно будет только при наличии РКА. Сама же электронная домовая книга в Казахстане начнет действовать уже в текущем году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании