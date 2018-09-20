По словам родственника Карины, в последний раз девушку видели на проспекте Евразия. - Последний раз ее видели в районе остановки "Научно-техническая библиотека". Куда она делась - неизвестно, - рассказал мужчина. - В тот день она ждала человека, который должен был ее забрать и отвезти к "Шаранам", которые ездят на Аксай. Больше мы ее не видели. Этот человек тоже пропал, его тоже разыскивают. В тот день Карина ДУСТАНОВА была одета в темные брюки в белую полоску, черные лакированные мокасины, синюю блузку, джинсовку. В руках у нее была большая бежевая сумка и пакет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.