19 сентября в Атырау при поддержке областного акимата в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова была организована международная конференция в рамках проходящей в нефтяном регионе передвижной выставки главы государства «Нурсултан Назарбаев: Эпоха, человек, общество». В конференции приняли участие делегаты из 5 государств. С приветственным словом выступил модератор мероприятия первый заместитель директора библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор политических наук, профессор Амирхан Рахымжанов.

- Главная цель мероприятия - продемонстрировать все имеющиеся достижения и успехи внутренней и внешней политики Елбасы. В развитии нашей страны принимают участие все регионы. Примечательно и то, что сегодняшнее мероприятие мы проводим в нефтяном регионе. Богатая историческими событиями Атырауская область внесла большой вклад в становлении нашей страны, в свою очередь хочу поблагодарить всех жителей области за теплый прием и радушие, - рассказал Амирхан Рахымжанов.

В ходе конференции студенты Турции, Ирана, Узбекистана, России и Китая подготовили доклады о современном и историческом развитии Казахстана. В собрании принял участие и аким Атырауской области Нурлан Ногаев. - Благодаря конструктивной работе Елбасы сегодня в мировой политике у Казахстана имеется свое особое место, плоды его трудов признают во всем мире. Наш президент дал точный курс и направление развитию нашего государства, и сегодня казахский народ процветает, живет в мире и согласии. Поэтому так важно, чтобы мы знали свою историю и понимали важность проделанной работы, а также передали эти знания всем, - отметил аким Атырауской области Нурлан Ногаев. В рамках проекта передвижной выставки "Н.Назарбаев: эпоха, человечество, общество" в районах области пройдут обсуждения и собрания. Отметим, что 18 сентября в областном музее им. Ш. Сариева состоялось торжественное открытие передвижной выставки «Нурсултан Назарбаев: Эпоха, человек, общество», выставка продлится два месяца, вход свободный.