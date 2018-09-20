- Главная цель мероприятия - продемонстрировать все имеющиеся достижения и успехи внутренней и внешней политики Елбасы. В развитии нашей страны принимают участие все регионы. Примечательно и то, что сегодняшнее мероприятие мы проводим в нефтяном регионе. Богатая историческими событиями Атырауская область внесла большой вклад в становлении нашей страны, в свою очередь хочу поблагодарить всех жителей области за теплый прием и радушие, - рассказал Амирхан Рахымжанов.В ходе конференции студенты Турции, Ирана, Узбекистана, России и Китая подготовили доклады о современном и историческом развитии Казахстана. В собрании принял участие и аким Атырауской области Нурлан Ногаев. - Благодаря конструктивной работе Елбасы сегодня в мировой политике у Казахстана имеется свое особое место, плоды его трудов признают во всем мире. Наш президент дал точный курс и направление развитию нашего государства, и сегодня казахский народ процветает, живет в мире и согласии. Поэтому так важно, чтобы мы знали свою историю и понимали важность проделанной работы, а также передали эти знания всем, - отметил аким Атырауской области Нурлан Ногаев. В рамках проекта передвижной выставки "Н.Назарбаев: эпоха, человечество, общество" в районах области пройдут обсуждения и собрания. Отметим, что 18 сентября в областном музее им. Ш. Сариева состоялось торжественное открытие передвижной выставки «Нурсултан Назарбаев: Эпоха, человек, общество», выставка продлится два месяца, вход свободный. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании
Вам может быть интересно
Матрос из Атырау рисует батыров и ханов во время срочной службы
Юноша совмещает службу в морской пехоте с творчеством.
Казахстанские легкоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Азии в Китае
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.