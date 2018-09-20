Встреча выпускников прошла в СОШ №19. На встречу были приглашены ученики, которые окончили школу в 2004 году, среди них была известная актриса, певица и член команды КВН "Казахи" Гульнара СИЛЬБАЕВА. - Сегодня у нас проходит встреча выпускников. Наш педагогический коллектив и все ученики с нетерпением ждут встречи с гордостью нашей школы Гульнарой СИЛЬБАЕВОЙ. Мы хорошо знакомы с её творчеством. В школе она училась на "отлично". Была активисткой, хорошим организатором. Хочу отметить, что и сейчас она является ярким примером трудолюбия. Она пример для нашей молодежи. Красивая, яркая, талантливая. Мы радуемся каждому её достижению. Желаем ей здоровья, счастья и творческих успехов, - рассказала директор СОШ №19 Алтын ЖУМАГАЛИЕВА. Учениками и педагогами был организован ряд мероприятий с участием Гульнары. Сюрпризом стало присвоение имени Гульнары СИЛЬБАЕВОЙ кабинету, в котором училась актриса с 5 по 11 классы, а ученик 11 класса подарил ей портрет, который сам нарисовал. Далее в фойе школы прошла встреча звезды с учениками 9-11 классов "Интервью со звездой", в ходе которого Гульнара рассказала ребятам о своей жизни, работе, курьезных случаях, ролях в кино и о многом другом. После этого вместе с другими выпускниками состоялась высадка деревьев в аллее школы. - Не ожидала, что меня так встретят. Я шла сюда и думала, что будет небольшая группа, маленькое мероприятие. А тут такое! Я очень рада сегодня находиться здесь с вами. Вы приготовили для меня столько сюрпризов. Спасибо всем огромное. Увидела своих учителей. Школа очень изменилась. Честно сказать, я вам очень завидую. Учитесь хорошо, наслаждайтесь жизнью, - рассказала Гульнара СИЛЬБАЕВА. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.PGZOiZiJQqk