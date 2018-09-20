13 сентября произошел пожар в частном доме по улице Акмурзина, 8. Здесь проживает 35-летняя Ирина Долженко с пятью детьми. От огня больше всего пострадали баня и зал. Возгорание удалось вовремя ликвидировать, но многодетной матери не на что ремонтировать жилье. Ирина рассказала, что сейчас ей необходимо получить акт о пожаре в ДЧС ЗКО. Документы необходимы для обращения в акимат по поводу предоставления материальной помощи. - Мне обещали выдать этот документ в течение 15 дней. У нас полностью сгорела баня. Сейчас даже негде помыться. Зал очень серьезно пострадал. Мы сняли крышу, так как она была в аварийном состоянии, и натянули пленку. Но это временная мера. Скоро пойдут дожди. На ремонт крыши нужны деньги, а я работаю техничкой в школе, зарабатываю 45 тысяч тенге в месяц, - говорит Ирина Долженко. У Ирины пятеро несовершеннолетних детей. Старшей Оксане 14 лет, Игорю 13, Веронике десять, Артему девять и Анне семь. С мужем женщина не живет уже пять лет. Поэтому помощи ей ждать неоткуда. - Будем рады любой помощи. Может, у кого-то после ремонта стройматериалы остались, профлист, обои. Сейчас дети сидят дома. У нас сломался колодец и помыться негде. Надеемся на добрых людей, - отметила многодетная мама.