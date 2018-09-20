Организатором мероприятия выступило управление физической культуры и спорта Атырауской области. В соревнованиях, которые продлятся до 30 сентября, примут участие 700 спортсменов из 5 государств. В плане проведения универсиады заявлено 10 категорий. Студенты намерены сразиться с другими представителями вузов в баскетболе, плавании, лёгкой атлетике, боксе, каратэ-до и так далее. Всего будет разыграно 400 комплектов медалей. - Проведение столь крупных спортивных соревнований студентов среди вузов Казахстана, России, Ирана и других стран станет большим событием для всей Атырауской области. Надо сказать, что с нашего университета принимают участие более 170 спортсменов. Мы верим в их победу и желаем удачи, - рассказал руководитель пресс-службы АГУ им. Х. Досмухамедова Сагынбек Аронов. Отметим, что универсиада проводится с 2000 года и первые игры состоялись в Астрахани РФ. Встреча спортсменов из разных стран призвана укрепить связи между государствами Каспийского региона, развить межвузовскую дружбу и повысить интерес к спорту и здоровому образу жизни.