Как вылечить стоматит народными средствами, читайте ниже.  Морковный сок Отжать сок моркови, разбавить водой в соотношении 1:1, подсластить мёдом, смазывать рот ребёнку. Сода Протирать поражённые места тампоном, смоченным в растворе соды или сахара. Калина с медом Сок калины сварить с мёдом. Отваром смазывать рот ребёнку. Можно во время варки добавить цветки шиповника.  