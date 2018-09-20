Наш адрес: РФ, г.Самара, ул. Мяги, 7 а | Предварительная запись по тел.: 8 (987) 300-44-63. www. samaradc.ru

nDMJEGOqP54 В центре используются самые современные методики лечения, которые позволяют быстро избавиться от проктологических заболеваний, восстановить свое здоровье и при этом не изменять свой привычный образ жизни.- Для полного избавления от геморроя потребуется всего от 1 до 4 визитов в наш центр, в зависимости от стадии заболевания и количества узлов, - рассказал хирург-проктолог Роман ФАРАФОНТОВ. – Мы также проводим диагностику и лечение таких заболеваний прямой кишки, как анальные трещины, бахромки и другие воспалительные процессы. Данные патологии причиняют существенный дискомфорт как физическому, так и психическому здоровью человека. Одни из самых распространенных симптомов – это зуд, боль, жжение и отечность в прямой кишке и заднем проходе, нарушение стула, запоры, кровянистые выделения и другие неприятные ощущения. Чтобы избавиться от подобных недугов, не нужно ложиться на длительное стационарное лечение, дрожать от страха в ожидании операции с разрезами и в последствии терпеть боль после такого оперативного вмешательства. В нашем центре вам окажут высокотехнологичную медицинскую помощь, благодаря которой вы не почувствуете боли. Вам не придется при этом брать длительный больничный отпуск на работе, и лечебные процедуры займут у вас мало времени. Самарский диагностический центр проводит следующие эффективные методы лечения проктологических патологий: Фотокоагуляция — современный малоинвазивный безболезненный метод лечения геморроя, основанный на тепловом воздействии узконаправленного инфракрасного излучения, которое проникает в ткани, преобразуется в тепловую энергию и вызывает «слипание» тканей ножки геморроидального узла. В результате питание разросшихся и деформированных сосудов перекрывается и со временем они отмирают и выводятся естественным путем. Процедура проводится амбулаторно. За одну процедуру допускается обработка до 3 узлов. Дезартеризация — это один из современных методов лечения геморроя. Он не требует проведения операции, проводится без наркоза и позволяет быстро избавиться от геморроидальных узлов даже при запущенной форме заболевания. С помощью специального аппарата проктолог проводит перевязку артерии, питающей узел. Процедура позволяет избавиться от геморроя за один визит, легко переносится пациентами, не требует длительной подготовки и занимает несколько минут. Методика склерозирования геморроидальных узлов применяется при лечении геморроя на начальных стадиях. Смысл метода заключается в том, что в основание узла, где проходят питающие его сосуды, вводится специальное склерозирующее вещество. Под действием вещества сосуды слипаются, и питание узла прекращается. Узел уменьшается в размерах и постепенно исчезает естественным путем. Перед процедурой нужно будет сдать анализы как перед любым вмешательством — это анализ крови на свертываемость, на сахар и некоторые другие показатели. Все эти анализы пациенты могут сдать сразу в клинике, в процедурном кабинете. Процедура также безболезненна, не требует наркоза и занимает 20 минут.Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области. Новости Компаний.